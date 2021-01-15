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Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 17:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sinan Gümüş...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Sinan Gümüş...
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Fenerbahçe Kulübü, Sinan Gümüş'ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edildiğini açıkladı. Sinan Gümüş'ün iki hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de sakatlanan Sinan Gümüş'ün, 19. haftada Ankaragücü ve ve 20. haftada Sivasspor karşılaşmalarında oynaması beklenmiyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Yapılan muayene ve çekilen MR sonrası oyuncumuz Sinan Gümüş’ün sağ diz ön çapraz bağlarında gerilme tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Son Dakika | Fenerbahçede sakatlık şoku Sinan Gümüş...

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