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Son dakika: Fenerbahçe'de sakatlanan Altay Bayındır'dan kötü haber! Enner Valencia ve Gustavo... Resmi açıklama geldi

#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Luiz Gustavo
Son dakika: Fenerbahçede sakatlanan Altay Bayındırdan kötü haber Enner Valencia ve Gustavo... Resmi açıklama geldi

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de tam 3 futbolcu sakatlanarak maçı tamamlayamadı. Sahadan gözyaşlarıyla çıkan Altay Bayındır'dan ise kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp; Altay, Valencia ve Gustavo için resmi açıklama yaptı.

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Fenerbahçe, Konya deplasmanında aldığı mağlubiyetin yanı sıra 3 de sakat verdi. Maçın 59. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Luiz Gustavo, yerini Mert Hakan Yandaş'a bıraktı, rakibiyle çarpışıp omzundan sakatlanan Altay Bayındır 72. dakikada gözyaşları içinde yerini Berke Özer'e devretti.

MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

Son olarak 81. dakikada sakatlanan Enner Valencia oyuna devam edemedi ve değişiklik hakkı dolan Sarı-lacivertli takım, 9 dakika uzatma dahil yaklaşık 20 dakika sahada 10 kişi mücadele etti.

VALENCIA KOLTUK DEĞNEKLERİYLE GÖRÜLDÜ

Maçın ardından İstanbul'a dönmek için havalimanına giden Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sekerek yürüdüğü, Enner Valencia'nın ise koltuk değneklerinden destek aldığı görüldü.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de sakatlanarak oyundan çıkan kaleci Altay Bayındır'ın ameliyat edileceği bildirildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Konyaspor maçında sakatlanarak 72. dakikada oyundan çıkan Altay'ın omzunda kırık olmadığı belirtilerek, "Altay Bayındır’ın omzunda kırık tespit edilmemiş olmasına rağmen Acromioclavikuler seperasyon gözlemlenmiştir. Oyuncumuzun operasyon geçirmesine karar verilmiş ve tedavisine başlanmıştır." denildi.

Açıklamada Konyaspor maçında sakatlanan Enner Valencia ve Luiz Gustavo ile ilgili ise "Enner Valencia'nın sol ayak bileğinde bağ yaralanması tespiti yapılmış, konservatif tedavi uygulanması uygun görülmüştür. Luiz Gustavo'nun sol biceps grade 1-2 arası yaralanma teşhis edilip tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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TAHMİNİ DÖNÜŞ SÜRELERİ

Edindiğimiz bilgilere göre Altay Bayındır'ın tahmini dönüşü 2,5-3 ay, Enner Valencia'nın 1 ay, Luiz Gustavo'nun ise 20 gün olacak.

 

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#Fenerbahçe#Altay Bayındır#Luiz Gustavo

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