Son Dakika: Fenerbahçe'de Rodrigo Becao transferi an meselesi! 10 milyon Euro...

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Yaz transfer döneminde kadrosunu Edin Dzeko, Ryan Kent, Alexander Djiku ve Sebastian Szymanski ile güçlendiren Fenerbahçe, savunma hattına bir takviye daha yapmak için düğmeye bastı.

RODRIGO BECAO

Udinese forması giyen Rodrigo Becao ile bir süredir yakından ilgilenen sarı lacivertli takım, transferi bitirme noktasına geldi. Fabrizio Romano'nun haberine göre; Rodrigo Becao transferinin resmen açıklanması an meselesi.

İtalyan gazetecinin haberinde, Udinese ile son detayları görüştüğü öne sürülen Fenerbahçe'nin bonuslar dahil toplam 10 milyon Euro'luk teklif yaptığı öne sürüldü ve imzaların atılmak üzere olduğu belirtildi.

Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu ise Fenerbahçe'nin Rodrigo Becao ile kontrat şartlarında anlaşmaya vardığını iddia etti. Habere göre; kulüpler arasındaki müzakereler sürüyor. Udinese, Fenerbahçe’nin 9+1 milyon Euro'luk son teklifine sıcak bakıyor.

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"İTALYA'DA GÖRDÜĞÜM EN İYİ STOPERLERDEN BİRİ"

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, Sarı Lacivertliler’in transfer gündemindeki Rodrigo Becao hakkında konuştu. Udinese’de 3 sezon Becao ile birlikte oynayan Tolgay Arslan şu ifadeleri kullandı:

"Becao ile üç yıl beraber oynadık. İtalya’da gördüğüm en iyi stoperlerden biri. Çok hızlı ve çok güçlü bir futbolcu. Kişilik olarak da çok iyi bir insan ve iyi bir takım arkadaşı. Oynadığı takımda her zaman başarılı olacağını düşünüyorum. Böyle bir stopere sadece Türkiye’den değil, İtalya, Almanya ve İngiltere’den de teklifler gelir. Çok kuvvetli bir savunmacı olduğu için ona karşı oynamak zordu. Allah’tan beraber oynadık"

DIALLO İDDİASI

Fenerbahçe’yle ilgili hemen her gün yeni bir transfer iddiası ortaya atılıyor. Son olarak Fransız basını, PSG forması giyen Abdou Diallo’nun Sarı-Lacivertliler’in gündeminde olduğunu yazdı.

27 yaşındaki savunmacı geçen sezonu Leipzig’de kiralık olarak geçirmiş ve PSG’ye geri dönmüştü. Fenerbahçe’nin, 1 yıl sözleşmesi kalan solak stoper için 4 milyon Euro’yu gözden çıkardığı iddia edildi.

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DJIKU'NUN TAKIM ARKADAŞI LİSTEDE

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan bir başka isim Mohammed Salisu. Premier Lig’den düşen Southampton’da görev yapan 24 yaşındaki stoper takımdan ayrılmak istiyor ve 1 senelik sözleşmesi kaldı. Fenerbahçe, hem Southampton’ın hem de Göztepe’nin sahibi olan iş adamı Rasmus Ankersen’e ilk teklifi iletti. Sarı-Lacivertliler masaya 6.5 milyon Euro’luk teklifle oturdu.

Yönetim, geçtiğimiz sezonu Göztepe’de kiralık geçiren 19 yaşındaki Emir Ortakaya’yı, bu transfer kapsamında yeniden İzmir ekibine kiralama teklifini de bu anlaşmaya dahil edebilir.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, Mohammed Salisu ile de görüşmelere başladı. Yıldız futbolcunun Gana Milli Takımı’ndan arkadaşı Alexander Djiku’nun transfer edilmiş olması, Salisu’nun ikna edilmesine önemli bir etken olabilir. Djiku’nun arkadaşıyla bizzat görüşme yapması da muhtemel.

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REAL MADRID TAKİPTEYDİ

Southampton, bir dönem Real Madrid’in de takip ettiği 24 yaşındaki stoper için 2020’de Valladolid’e 12 milyon Euro ödemişti. Salisu’nun sözleşmesinde son sezona girmesi ve İngiliz ekibinin ligden düşmesi, Ganalı oyuncuyu ‘fırsat transferi’ haline getirdi.

Başarılı savunmacıya başka takımlardan ilgi olsa da henüz Fenerbahçe dışında hiçbir takımın teklif yapmadığı kaydedildi.