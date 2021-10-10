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Son dakika: Fenerbahçe'de Pereira'dan Mesut Özil'e özel görev! Trabzonspor maçında...

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Pereira
Son dakika: Fenerbahçede Pereiradan Mesut Özile özel görev Trabzonspor maçında...

Hatayspor deplasmanında son dört dakika oyuna giren UEFA Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen ve son olarak Kasımpaşa maçında süre alamayan Mesut Özil, Trabzonspor maçıyla geri dönüyor. Mesut Özil, ilk 11'de yer alarak takımın lideri olacak.

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Fenerbahçe'de bu sezon 9 resmi maçta oynayan ve 3 gol atıp bir asistle katkı veren Mesut Özil, idmanlardaki hırsıyla dikkat çekiyor. Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanan Mesut Özil'e Pereira liderlik görevi verecek. Pelkas'ın Yunanistan milli takımında gol atması da Fenerbahçe teknik heyetini sevindirdi.

Sabah'ın haberine göre tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertli takımın koltuğunu koruma maçında 11'de yer alarak organizatör görevini üstlenecek.

Hatay maçında son 4 dakikada oyuna giren, Kasımpaşa karşılaşmasında ise gribal enfeksiyon geçirdiği için forma giyemeyen Mesut Özil, idmanlardaki hırsı ile dikkat çekiyor.

Trabzonspor maçına özel olarak hazırlanan tecrübeli 10 numarayı teknik direktör Vitor Pereira'nın ilk 11'de sahaya sürerek liderlik görevi vereceği öğrenildi. Mesut, dün yapılan antrenman sonrası sahada kalarak idmana devam etti ve şut çalışması gerçekleştirdi.

32 yaşındaki futbolcu, hız ve çabukluk çalışmasında da takımının iyileri arasında yer alarak Nazım Sangare'yi geride bıraktı.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Pereira