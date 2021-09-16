Son Dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Eintracht Frankfurt maçında formasına kavuşuyor

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F.Bahçe 2 sezonluk aranın ardından yeniden sahne aldığı Avrupa arenasında, Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında bugün deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa macerasına play-off’tan başlayan 2 Helsinki ve özel maçlar dahil olmak üzere çıktığı hiçbir karşılaşmadan yenilgi ile ayrılmayan F.Bahçe başarılı çizgisini Avrupa Ligi’nde de devam ettirmek istiyor.

KANARYA’DA 5 OYUNCU SAKAT

F.Bahçe’de sakatlıkları devam eden İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Zajc bugün Eintracht Frankfurt maçında forma giyemeyecek.

İyileşen Pelkas ile Novak’ın yanı sıra Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi kafile ile Almanya’ya gitti.

Kanarya’da UEFA listesinde yer almayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da bugün görev alamayacak.

Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon hiçbir resmi karşılaşmada görev alamayan ve 6 maç kaçıran Pelkas’ın bugün 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

2- Deplasmanda oynadığı son 2 Avrupa maçını kaybeden F.Bahçe 2007-08’den bu yana ön elemeler hariç üst üst üç kez dış saha yenilgisi almıyor.

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4- Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı iki deplasman maçında Helsinki’ye 3, Altay’a 1 olmak üzere toplamda 4 kez ağları havalandırdı.

8- Avrupa’da Alman takımlarına rakip olduğu 11 maçın 8’ini kaybeden F.Bahçe 2 beraberlik aldığı seride tek zaferini 2012’de M.Gladbach’tan aldı.

19- F.Bahçe, Vitor Pereira yönetiminde Avrupa’da 19. maçına çıkacak. Kanarya önceki 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.