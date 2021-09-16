Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FutbolPuan DurumuFikstürBasketbolVideolarE SporYazarlar
Hürriyet Arama
Husumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçen kadını vurdularHusumetlilerine ateş açtılar, yoldan geçen kadını vurdular#Samsun
Christoph Daumun Beşiktaş - Şampiyonlar Ligi iddiası ve en beğendiği futbolcuChristoph Daum'un Beşiktaş - Şampiyonlar Ligi iddiası ve en beğendiği futbolcu#Daum
Müşteri gibi girdi, mağazadan cep telefonu çaldıMüşteri gibi girdi, mağazadan cep telefonu çaldı#Esenyurt
Hande Yener: Demet Akalınla Avrupa turnesine çıkacağızHande Yener: Demet Akalın'la Avrupa turnesine çıkacağız#Hande Yener
Vodafone Parkta ıslık şov Borussia Dortmund cephesi şaşkına döndü...Vodafone Park'ta ıslık şov! Borussia Dortmund cephesi şaşkına döndü...#Gregor Kobel
Son dakika: Putinden flaş karantina açıklamasıSon dakika: Putin'den flaş karantina açıklaması#Putin
BMden flaş tahmin 50 yılın en hızlısıBM'den flaş tahmin! 50 yılın en hızlısı#Kalkınma Raporu
Talibandan bu sefer görüntülü yalanlamaTaliban'dan bu sefer görüntülü yalanlama#Baradar
Yargı dizisi pazar günü Kanal D’de başlıyorYargı dizisi pazar günü Kanal D’de başlıyor#Pınar Deniz
Küresel piyasalar Lagardeın açıklamalarına odaklandıKüresel piyasalar Lagarde'ın açıklamalarına odaklandı#Küresel Piyasalar
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Pelkas, Eintracht Frankfurt maçında formasına kavuşuyor

#FENERBAHÇE#UEVA AVRUPA LİGİ#Eintracht Frankfurt
Son Dakika: Fenerbahçede Pelkas, Eintracht Frankfurt maçında formasına kavuşuyor

F.Bahçe’nin hedefi Avrupa, Lig, hatta özel maçlardaki yenilmezlik serisini Frankfurt’ta sürdürüp gruba zaferle başlamak.

Haberin Devamı

F.Bahçe 2 sezonluk aranın ardından yeniden sahne aldığı Avrupa arenasında, Avrupa Ligi D Grubu ilk hafta maçında bugün deplasmanda Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Avrupa macerasına play-off’tan başlayan 2 Helsinki ve özel maçlar dahil olmak üzere çıktığı hiçbir karşılaşmadan yenilgi ile ayrılmayan F.Bahçe başarılı çizgisini Avrupa Ligi’nde de devam ettirmek istiyor.

Eintracht Frankurt maçı öncesi Vitor Pereiradan Mesut Özil sözleri

Eintracht Frankurt maçı öncesi Vitor Pereira'dan Mesut Özil sözleri

KANARYA’DA 5 OYUNCU SAKAT

F.Bahçe’de sakatlıkları devam eden İrfan Can, Tisserand, Nazım, Sosa ve Zajc bugün Eintracht Frankfurt maçında forma giyemeyecek.

İyileşen Pelkas ile Novak’ın yanı sıra Sivasspor maçında forma giyemeyen Ferdi kafile ile Almanya’ya gitti.

Kanarya’da UEFA listesinde yer almayan Crespo, Burak ve Serdar Dursun da bugün görev alamayacak.

Etihaddaki 9 gollü düellonun galibi Manchester City

Etihad'daki 9 gollü düellonun galibi Manchester City!

Fenerbahçe’de yaşadığı sakatlık nedeniyle bu sezon hiçbir resmi karşılaşmada görev alamayan ve 6 maç kaçıran Pelkas’ın bugün 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

2- Deplasmanda oynadığı son 2 Avrupa maçını kaybeden F.Bahçe 2007-08’den bu yana ön elemeler hariç üst üst üç kez dış saha yenilgisi almıyor.

Haberin Devamı

4- Enner Valencia, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı iki deplasman maçında Helsinki’ye 3, Altay’a 1 olmak üzere toplamda 4 kez ağları havalandırdı.

8- Avrupa’da Alman takımlarına rakip olduğu 11 maçın 8’ini kaybeden F.Bahçe 2 beraberlik aldığı seride tek zaferini 2012’de M.Gladbach’tan aldı.

19- F.Bahçe, Vitor Pereira yönetiminde Avrupa’da 19. maçına çıkacak. Kanarya önceki 18 karşılaşmada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Son Dakika: Fenerbahçede Pelkas, Eintracht Frankfurt maçında formasına kavuşuyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#FENERBAHÇE#UEVA AVRUPA LİGİ#Eintracht Frankfurt