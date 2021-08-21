Son dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan sonrası bir ayrılık daha mı? Fransız ekibi harekete geçti...

Ozan Tufan’ı Watford’a kiralayan Fenerbahçe ’de bir futbolcu daha yuvadan uçabilir. Fanatik'in haberine göre Kayserispor’un 19 yaşındaki kalecisi Doğan Alemdar’ı renklerine bağlayan Rennes, şimdi de Serdar için girişimlere başladı. 30 yaşındaki stoper, rekabette Szalai, Tisserand ve Novak’ın arkasında kalmıştı. Son olarak Min-jae Kim de transfer edilince Serdar’ın ilk 11 şansı iyice azaldı.

FFP nedeniyle sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu nedenle Serdar’ı göndermeye sıcak bakıyor. Yıldız futbolcunun da kariyerinin sonuna yaklaşırken Avrupa tercübesi yaşamak istediği öne sürüldü. Rennes’ın kısa sürede Sarı-Lacivertliler’e resmi teklif yaparak girişimlere başlaması bekleniyor. Serdar, 2019’un ocak ayında Galatasaray ’dan transfer olmuştu.

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