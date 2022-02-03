Son Dakika: Fenerbahçe'de Ozan Tufan gerçeği! O transfer yatınca geri döndü...

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Fenerbahçe sürpriz bir hamle yaparak sezon başında Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiraladığı Ozan Tufan'ı geri getirdi.

Watford, oyuncuyla anlaşmayı feshettiklerini bildirirken, F.Bahçe cephesi ise iki kulübün karşılıklı anlaşarak Ozan'ın sezonun kalan kısmını sarı-lacivertli ekipte geçirmesine karar verildiğini açıkladı.

Yapılan anlaşmaya göre Watford, Premier Lig'de kalması halinde yıldız futbolcunun bonservisini alacak. Bu rakam da 6.5 milyon Euro olarak belirlenmişti.

Sezon başında takımın başına getirilen Vitor Pereira, Ozan Tufan'ı oynatmayacağını yönetime iletmişti. Bunun üzerine Watford'dan gelen teklif değerlendirilmiş ve 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralık olarak gönderilmişti.

ELNENY OLMAYINCA...

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Sabah'ın haberine göre; bir süredir orta saha arayışı içinde olan Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın eski oyuncusu Elneny'nin yıllık 3 milyon Euro talep etmesi üzerine transferden vazgeçti.

Bu gelişmenin ardından teknik direktör İsmail Kartal yönetime, "Geri dönebilirse Ozan çok işimize yarar" mesajını iletti. Kurulan temasta, "Seve seve gelirim" diyen milli futbolcu, dün öğle saatlerinde İstanbul'a indi.