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Son Dakika: Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile yollar ayrıldı! İşte yeni takımı...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Nazım Sangare#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçede Nazım Sangare ile yollar ayrıldı İşte yeni takımı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 14:18

Fenerbahçe'den ayrılan Nazım Sangare'nin VavaCars Fatih Karagümrük ile sözleşme imzaladığı iddia edildi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Nazım Sangare ile yollar ayrıldı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; sarı lacivertli kulüpten ayrılan 29 yaşındaki futbolcu, bir başka Süper Lig takımı VavaCars Fatih Karagümrük ile anlaşmaya vardı.

KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK

Bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra İstanbul temsilcisiyle sözleşme imzalayan Nazım Sangare'nin transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

BONSERVİS BEDELİ ÖDENMEYECEK

Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis ücreti almayacağı öne sürüldü.

NAZIM SANGARE'NİN KARİYERİ

Babası Gineli annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nı seçen 29 yaşındaki sağ bek, Aachen, Gladbach, Düsseldorf, Osnabrück'te oynadıktan sonra 2017'de Antalyaspor ile Türkiye'ye geldi.

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3 sezonluk başarılı performansının ardından 1.75 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Sangare, 114 Süper Lig maçında 5 gol atıp 9 asist yaptı.

Nazım Sangare, Türk Milli Takım formasını 6 kez terletti.

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#Transfer#Nazım Sangare#Fenerbahçe

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