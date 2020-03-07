Haber Giriş: 07.03.2020 - 17:09,
Son Dakika | Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı
Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosundan çıkarıldı.
Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında 66. dakikada kenara gelen Nabil Dirar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a karşı ise forma giymemişti.
Faslı oyuncunun bu akşam oynanacak Denizlispor karşılaşmasının kadrosuna alınmadığı belirtildi.
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