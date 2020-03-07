MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı
GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.03.2020 - 17:09,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son Dakika | Fenerbahçe'de Nabil Dirar şoku! Kadrodan çıkarıldı
Abone Olgoogle-news

Fenerbahçe'de Nabil Dirar, sakatlığı nedeniyle Yukatel Denizlispor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor ile oynanan Süper Lig maçında 66. dakikada kenara gelen Nabil Dirar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor'a karşı ise forma giymemişti.

Faslı oyuncunun bu akşam oynanacak Denizlispor karşılaşmasının kadrosuna alınmadığı belirtildi.

Son Dakika | Fenerbahçede Nabil Dirar şoku Kadrodan çıkarıldı

İlk 100 TL'lik iddaa oyununa 10 TL hediye Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle