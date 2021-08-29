Son Dakika: Fenerbahçe'de Min-jae Kim sakatlandı! Oyundan sedyeyle çıktı

İzmir'de oynanan mücadeleye 11'de başlayan ve iyi bir görüntü ortaya koyan Güney Korali savunmacı, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 67. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Kim, acılar içinde yerde kalırken oyunu sedyeyle terk etti.

Fenerbahçe'de Kim'in yerine oyuna dahil olan isim ise Serdar Aziz oldu.