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Son Dakika: Fenerbahçe'de Min-jae Kim sakatlandı! Oyundan sedyeyle çıktı
Süper Lig'in üçüncü haftasında Altay'a konuk olan Fenerbahçe'de Min-jae Kim yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.
İzmir'de oynanan mücadeleye 11'de başlayan ve iyi bir görüntü ortaya koyan Güney Korali savunmacı, sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Müsabakanın 67. dakikasında arka adalesinden sakatlanan Kim, acılar içinde yerde kalırken oyunu sedyeyle terk etti.
Fenerbahçe'de Kim'in yerine oyuna dahil olan isim ise Serdar Aziz oldu.