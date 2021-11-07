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Son dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil için ayrılık iddiası!

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Transfer
Son dakika: Fenerbahçede Mesut Özil için ayrılık iddiası

Geçen sezon devre arasında Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklifler olduğu ve yıldız futbolcunun ayrılık ihtimalinin giderek güçlendiği iddia edildi.

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Geçen sezonun devre arasında İngiliz devi Arsenal'den transfer edilen Mesut Özil, bu sezona iyi başlamasına rağmen sonradan form düşüklüğü yaşadı. Fenerbahçe'nin 10 numarası bu sezon Adana Demirspor, Giresunspor ve Eintracht Frankfurt maçlarında fileleri sarsmayı başardı. Sabah'ın haberine göre Mesut Özil'e Katar'dan teklif var.

Fenerbahçe'de yeteri kadar süre alamadığı için teknik direktör Vitor Pereira ile sorunu olduğu iddia edilen Mesut Özil'e Katar'dan teklif olduğu bildirildi.

Bir süredir sakatlığı nedeniyle de forma giyemeyen yıldız oyuncuya Real Madrid ve Arsenal döneminde de talip olan Al Sadd bir kez daha nabız yoklamaya başladı.

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İlk etapta bu teklife sıcak bakmayan deneyimli hücum oyuncusu, bir süre daha Fenerbahçe'deki durumuna bakacak. Vitor Pereira ile aradaki soğukluğun devam etmesi halinde ise Mesut Özil'in, yönetime başvurarak Katar'a gitmek için izin isteyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz sezonun ortasında Arsenal'den transfer edilen 10 numara geride kalan süreçte 16'sı ilk 11'de başlamak üzere toplam 23 mücadelede forma giyerken 3 gol atıp 2 kez de asist katkısı verdi.

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#Mesut Özil#Fenerbahçe#Transfer

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