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Son Dakika | Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku
Fenerbahçe'de 3-2 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının 76. dakikasında sakatlanan Mehmet Ekici'nin sağ bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edildiği açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı ) sonucunda sag bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmistir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
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