Son Dakika | Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şoku

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada "Futbolcumuz Mehmet Ekici'nin yapılan muayene ve tetkikleri (çekilen MR'ı ) sonucunda sag bacak üst arka adalesinde bir kasta kısmi yırtık tespit edilmistir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

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