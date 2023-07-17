Son Dakika: Fenerbahçe'de Mbwana Samatta ile yollar resmen ayrıldı

Haberin Devamı

Fenerbahçe'den yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan’ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

SARI-LACİVERTLİ FORMAYI 33 MAÇTA GİYDİ



Fenerbahçe’den ayrılarak Paok’a transfer olan Mbwana Samatta, sarı-lacivertli formayla 33 maça çıktı. Tanzayalı forvet bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

ASTON VİLLA'DAN FENERBAHÇE'YE GELDİ

2020 yılı yaz transfer döneminde İngiltere'nin Aston Villa ekibinden Fenerbahçe'ye transfer olan Samatta, 2020-2021 sezonunda sarı-lacivertli takımda 27'si Süper Lig olmak üzere 30 maçta forma giyerken, 6 gole imza attı. Bir sonraki sezon ligde 3 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, daha sonra Belçika'nın Royal Antwerp takımına kiralandı.

Haberin Devamı

Sezon sonunda takıma dönen ve kadro yapılanmasında düşünülmeyen Tanzanyalı forvet, bu kez Belçika'nın KRC Genk takımına kiralandı. Geçen sezon Belçika ekibiyle 36 maça çıkan Samatta, 6 gol attı. Sarı-lacivertliler, 2023-2024 sezonu öncesi kadroda düşünmediği Samatta'nın Yunanistan ekibi PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.

Gözden Kaçmasın Michy Batshuayi'ye Lens talip oldu Haberi görüntüle

ARŞİV - Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Pelkas'ın Paok günleri...