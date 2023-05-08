Son Dakika: Fenerbahçe'de kritik zirve! Ali Koç ile Jorge Jesus buluştu...

Haberin Devamı

Süper Lig'in 33. haftasında Giresunspor deplasmanında iki puan bırakan Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Son dönemde alınan sonuçların ardından sarı lacivertli takımda başkan Ali Koç ve teknik direktör Jorge Jesus bir araya geldi.

TRT Spor'un haberine göre; gerçekleşen toplantıda Jorge Jesus ile Ali Koç arasında son haftalardaki puan kayıpları konuşuldu.

SON YEDİ MAÇTA DÖRT KEZ KAZANDI

Sahasında ezeli rakiplerinden Galatasaray'a 3-0, Beşiktaş'a ise 4-2 mağlup olan Fenerbahçe, ligde oynadığı son yedi maçta dört galibiyet alabildi.

Beşiktaş ile oynanan derbinin ardından Fatih Karagümrük, Ankaragücü ve Başakşehir karşısında galip gelen sarı - lacivertliler, 2-0 öne geçtiği maçta İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı.

Deplasmanda Sivasspor'u 3-1 ile geçen Jorge Jesus'un öğrencileri, son olarak deplasmanda 1-0 öne geçtiği maçta Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Haberin Devamı