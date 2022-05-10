Son Dakika: Fenerbahçe'de Kim Min Jae ülkesinde ameliyat oldu! Resmi açıklama geldi...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Söz konusu açıklamada, başarılı geçen ameliyat sonrası yetenekli oyuncunun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin başladığı ifade edildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Sağlık Durumu Bilgilendirme

Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır.

Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

Sağlık Durumu Bilgilendirme



Oyuncumuz Kim Min Jae ülkesi Güney Kore’de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır.



Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 10, 2022

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TOTTENHAM VE NAPOLI PEŞİNDE

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kim Min-jae ile sezon sonunda yollar ayrılıyor. 25 yaşındaki oyuncu ile İngiliz ekibi Tottenham ve İtalyan temsilcisi Napoli başta olmak üzere birçok takım ilgileniyor. Kim'in 23 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor. Başarılı oyuncunun talipleri bu rakamı ödemeye sıcak bakıyor. Görüşmeler sezon sonunda yapılacak.

39 MAÇTA GOREV YAPTI

Sarı-lacivertli ekiple 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki stoper, bu sezon 39 maçta forma giydi. 3 bin 268 dakika sahada kalan Kim, 1 gol atarak takımına skor katkısında bulundu. Transfermarkt verilerine göre Kim Min-Jae'nin piyasa değeri 11 milyon Euro. Kim'in 2020 yılında piyasa değeri 2 milyon Euro'ydu.

ATTİLA SZALAİ DE RADARDA

Avrupa takımlarının radarında olan bir diğer isim ise Attila Szalai. Macar stoper de Avrupa takımlarının radarına girmiş durumda. Sarı-Lacivertliler, başarılı stoperi mutlak suretle 1 yıl daha takımda tutmak istiyor. Transfermankt verilerine göre; Szalai'nin piyasa değeri 13.5 milyon Euro. Szalai'ye Atletico Madrid ve Napoli'nin talip olduğu biliniyor. Sarı-lacivertli yönetim, bu konudaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

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