Son Dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo’nun ardından orta sahadan bir başka isimle de daha yolların ayrılacağı bildirildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Kanarya ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve yıllık 2.3 milyon Euro alan Jose Sosa’nın da ülkesi Arjantin’deki Estudiantes kulübüne gitmesi bekleniyor.