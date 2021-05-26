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Son Dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe ile yollarını ayıracağı konuşulan Jose Sosa'nın ülkesi Arjantin’deki Estudiantes kulübüne geri döneceği iddia edildi.
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo’nun ardından orta sahadan bir başka isimle de daha yolların ayrılacağı bildirildi.
Fanatik'te yer alan habere göre; Kanarya ile 1 yıl daha sözleşmesi olan ve yıllık 2.3 milyon Euro alan Jose Sosa’nın da ülkesi Arjantin’deki Estudiantes kulübüne gitmesi bekleniyor.