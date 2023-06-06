Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un yerine 3 aday! Sıcak bakıyor ve teklif bekliyor...

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Jorge Jesus'un kaçan şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı yenip, Türkiye Kupası'nı kazanması halinde yola devam edebilirdi. Ancak derbide gelen ağır yenilgi sonrası bu ihtimal ortadan kalkmış gibi görünüyor. Portekizli teknik adamın bileti kesildi. Hatta Türkiye Kupası Finali'ne bile Jesus'la çıkılmayabileceği iddia ediliyor.

32 YIL SONRA DERBİ KAZANAMADI

Galatasaray deplasmanından ağır bir mağlubiyetle ayrılan Kanarya, şampiyonluğu kaptırmanın yanı sıra Jorge Jesus yönetiminde bu sezon hiçbir derbiyi kazanamadı. Fenerbahçe, 32 yıl sonra ilk kez, bir sezonda Galatasaray’a hem içeride hem de deplasmanda kaybetti.

ÇEKİLEN VİDEO BOMBA ETKİSİ YARATTI

Nef Stadı’ndaki derbiyi isabetli şut çekemeden tamamlayan Fenerbahçe’de, teknik direktör Jorge Jesus’un oyuncu tercihleri ve oynattığı futbol tartışma konusu oldu. Ancak maç 1-0’ken, Galatasaray tribünlerindeki bir taraftarın çektiği video bomba etkisi yarattı.

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GÜLÜMSEDİ, TARAFTARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Fenerbahçe yedek kulübesinin arkasında oturan bir kişi, oyuncu değişikliği yapmaya hazırlanan Jesus’a, Portekizce “Flamengo’ya geri dön” diye seslendi. Jesus’un gülümseyerek verdiği tepki, Fenerbahçe taraftarında tepkilere neden oldu.

AÇIKLAMA YAPMADAN AYRILDI

Maç sonunda ne yayıncı kuruluşa ne de basın mensuplarına hiçbir açıklama yapmayan Jorge Jesus, doğrudan stadı terk etti. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Jesus’un bu hareketini eleştirdi, "Keşke burada olsalardı onlar size cevap verselerdi ama herhalde gelmediler. Kaybettiğinizde tebrik etmesini bileceksiniz. Türk kamuoyu önüne çıkmamak büyük saygısızlık." dedi.

LİG İKİNCİLİĞİ TEHLİKEYE GİRDİ

Fenerbahçe, uzun süre kovaladığı şampiyonluk yarışını kaybettikten sonra artık lig 2.'liği konusunda da ipleri Beşiktaş'a bıraktı. Galatasaray karşısında alınacak 1 puan, Sarı Lacivertliler'e yetiyordu. Ancak yenilgi sonrası Siyah Beyazlılar ile puanlar eşitlendi. Kanarya, son hafta hükmen galip. Beşiktaş ise Konyaspor ile oynayacak. Kara Kartal kazanırsa, ikili averajdaki üstünlüğü sayesinde 2. olacak. Fenerbahçe, geçen sezon 2. bitirdikten sonra harcadığı 44 milyon Euro'ya rağmen bu sene 3. olacak.

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KUPA ÖNCESİ MORAL KALMADI

Sarı-Lacivertliler önce şampiyonluğu kaptırmanın üzüntüsünü yaşadı. Ardından Galatasaray derbisinde gelen 3-0'lık ağır yenilgi, tüm camiaya son darbe oldu. 11 Haziran'da Başakşehir ile oynanacak Türkiye Kupası Finali öncesi Fenerbahçe'de moraller dibe vurdu. Futbolcular, hem derbi mağlubiyeti hem de kendilerine yönelik taraftarın ağır potestosu nedeniyle son derece üzgün. Eleştirilerin odağındaki Jorge Jesus, öğrencilerini kupa finaline sadece taktiksel olarak değil, mental anlamda da hazırlamaya çalışacak.

SAVUNMA YİNE DÖKÜLDÜ

Şampiyonluk yarışındaki en kritik virajda, defans oyuncuları Samet Akaydın ve Attila Szalai'nin performanslarının düşmesi pahalıya mal oldu. Her iki oyuncu da önem seviyesi yüksek maçlarda bireysel hatalar yaptılar ve goller yenmesine neden oldular. Son Galatasaray derbisinde de bu durum değişmedi. Samet ve Szalai, Aslan'ın hücumcuları Icardi, Barış Alper ve Zaniolo karşısında büyük sıkıntı yaşadı. Jesus'un düşen formlarına rağmen bu ikiliyi bozmaması ise tepki çekiyor.

3 ADAY VAR!

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Jesus'a veda etmeye hazırlanan Fenerbahçe Yönetimi, yeni teknik direktör için kolları sıvadı. İlk adaylar olarak Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu, Adana Demirspor ile çok iyi bir sezon geçiren Vincenzo Montella ve geçen sezon Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı belirlendi.

LUCE'NİN SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Sarı-Lacivertliler ilk olarak bu 3 teknik adamla masaya oturmayı planlıyor. Yapılacak ilk görüşmelerin ardından hoca konusunda yol haritası belirlenecek. Lucescu, yaptığı her açıklamada Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü söylemişti. Ancak 77 yaşındaki teknik adamın Dinamo Kiev ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

MONTELLA'DA TEK SORU İŞARETİ VAR

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ise Montella konusunda sorun çıkarmayacaklarını söylemişti. İtalyan hoca, Akdeniz ekibinde çok iyi işler yapsa da Milan, Roma, Sevilla, Fiorentina gibi üst düzey takımlardaki macerası kötü sonuçlanmıştı. Fenerbahçe adına Vincenzo Montella konusundaki tek soru işareti de bu.

ABDULLAH AVCI TEKLİF BEKLİYOR

Diğer yandan Abdullah Avcı, adaylar arasında boşta olan tek isim konumunda. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ve Beşiktaş'ta yaşayamadığı şampiyonluğu Trabzonspor'da yaşadı. Avcı, geçmiş yıllarda da Ali Koç'un çalışmak istediği bir teknik direktördü. 59 yaşındaki çalıştırıcının Sarı Lacivertliler'e sıcak baktığı ve teklif beklediği öğrenildi.

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