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Son Dakika: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un Rennes'i yıkım planı! Bütün hafta buna çalıştı...

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#Fenerbahçe#Rennes#Jorge Jesus
Son Dakika: Fenerbahçede Jorge Jesusun Rennesi yıkım planı Bütün hafta buna çalıştı...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2022 11:41

Fenerbahçe, Rennes maçının provalarında hafta boyunca duran top çalıştı. Jorge Jesus, korner ve ceza sahası çevresinden serbest vuruş organizasyonları yaptırdı. Portekizli teknik adam, ortaları yapma konusunda ise Lincoln’ün üzerinde durdu.

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Fenerbahçe, Avrupa Ligi B Grubu’ndaki en zor sınavına bu akşam Rennes karşısında çıkacak. Fransız ekibi sezona istediği gibi başlayamasa da son lig maçında Auxerre’i 5-0 yenerek büyük moral buldu.

Özellike hücumda önemli silahları olan, son derece hızlı bir şekilde hücuma çıkan Kırmızı-Siyahlılar, grup liderliği için favori gösteriliyor. Jorge Jesus, ligde bu hafta bay geçmenin avantajıyla, bol bol taktik idman yaptırdı.

Fanatik'in haberine göre; Portekizli hoca, savunma anlamında özellikle rakibin geçiş oyunu ve kontrataklardaki tehlikelerine dikkat çekti. Jesus, hücumda ise taktik antrenmanların büyük bölümünde duran toplar üzerinde durdu. Sarı-Lacivertliler bol bol korner ve ceza sahası çevresinden serbest vuruş organizasyon denemeleri yaptı.

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Topun başına Lincoln geçti

Jorge Jesus, bu topları kullanma konusunda ise Lincoln’ü tercih etti. Sol ayağını çok etkili kullanan, adrese teslim paslar atan, ortalar açan Sambacı; taktik idmanlardaki duran top organizasyonlarının patronuydu. Bu nedenle 23 yaşındaki oyuncunun Rennes karşısında 11’de sahaya çıkması sürpriz olmaz. Lincoln, sol kanat beki olarak görev yapabilir. Diğer senaryo ise Fenerbahçe ’nin ilk yarıda oyunu tutmaya çalışıp, ikinci yarıda Brezilyalı yıldızın oyuna girmesi.

 

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#Fenerbahçe#Rennes#Jorge Jesus

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