Son dakika | Fenerbahçe'de İsmail Yüksek sürprizi! Transferde ilk teklif yapıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada yeni sezonun yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gündemine sürpriz bir ismi aldı.

Fenerbahçe, 3. Lig ekibi Gölcükspor'da forma giyen 1999 doğumlu İsmail Yüksek'i transfer listesine ekledi.

Fenerbahçe Yönetimi, İsmail Yüksek için Gölcükspor'a 500 bin TL bonservis ücreti teklif etti.

Süper Lig ekibi Antalyaspor da İsmail Yüksek için 650 bin TL artı, Gölcükspor'un 2 kamp ücretini karşılaşamayı teklif etti. İsmail'e Fenerbahçe ve Antalyaspor dışında Trabzonspor da talip oldu.

Gölcükspor, 1 milyon TL istiyor

Gölcükspor'un İsmail Yüksek için 1 milyon TL bonservis ücreti talep ettiği öğrenildi.

İsmail Yüksek kimdir?

26 Ocak 1999 İznik doğumlu İsmail Yüksek, futbola Bursaspor'da başladı. İsmail Yüksek, Yeşil Bursa ve Bursa Yıldırımspor'da amatör lisans ile mücadele ettikten sonra 31 Ağustos 2018'de Gölcükspor'la 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı.

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alan ve her iki ayağını kullanabilen 21 yaşındaki futbolcu bu sezon Gölcükspor'da 26 maçta forma giydi ve 8 gol attı. (Ajansspor)