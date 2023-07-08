Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın Rusya kampı kadrosu belli oldu! Samet Akaydin ve Lincoln Henrique neden kadroda yok?

Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe, 9-15 Temmuz tarihleri arasında Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası’na katılmak üzere Rusya'ya gitti.
Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde sürdüren sarı lacivertli ekibin Rusya kampı kadrosu resmen açıklandı.
KADRODA 4 EKSİK
Fenerbahçe’de Samet Akaydin, Mbwana Samatta ve Lincoln Henrique, Çağtay Kurukalıp kamp kadrosuna dahil edilmedi.
SAMET AKAYDİN VE LINCOLN HENRIQUE İSTANBUL'DA KALDI
Samet Akaydin arka adalesindeki zorlanma nedeniyle tedavisini İstanbul’da sürdürecek.
Lincoln Henrique ise özel program dahilinde İstanbul'da antrenmanlarına devam edecek.
İŞTE FENERBAHÇE'NİN RUSYA KAMPI KADROSU
Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.