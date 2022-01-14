Son dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan transfer talebi: Vedat Muriqi ve sol bek...

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Fenerbahçe ’de artık gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yönetim, takviye için ilk etapta kiralık oyunculara yönelecek. Transferde asıl yapılanma, sezon sonunda yeni gelecek teknik adamla birlikte yapılacak. İsmail Kartal, takımın kadro kalitesinden memnun ancak güçlendirilmesi gereken bölgeler olduğunu da düşünüyor. Bunların başında forvet geliyor. Kartal, son vuruşlarda etkili, Mesut, İrfan, Pelkas, Valencia gibi isimlerle uyumlu bir oyuncunun büyük fark yaratacağına inanıyor. Tecrübeli teknik adam, yönetimin bir süredir transferi için uğraştığı Vedat Muriqi’e onay verdi. Kosovalı forvet bir numaralı aday konumunda. Golcü oyuncunun sezon sonuna kadar kiralanması için çalışmalar son sürat devam ediyor.

Cozza kolay değil

İsmail Kartal, savunmanın iki kenarında da eksikler olduğu yönünde rapor verdi. Ancak sağ bekte Nazım’ın yanı sıra Ferdi ve Samuel’i kullanabileceğini belirten 60 yaşındaki teknik adam, sol beke takviye gerektiğine işaret etti. Yönetimin bir süredir gündeminde olan Montpellier’li Nicolas Cozza için Fransız ekibiyle temasların sürdüğü kaydedildi. Ancak 22 yaşındaki oyuncu için kulübünü kiralama formülüne ikna etmek kolay değil. Bu nedenle alternatif isimler de belirlendi. Bunlardan biri Toni Lato.

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Lato araştırılıyor

Valencia forması giyen İspanyol savunmacının şartları araştırılmaya başlandı. Siyah-Beyazlılar, rekabette Jose Gaya ve Jesus Vazquez’in arkasında kalan 24 yaşındaki oyuncuyu kiralamaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe, ekonomik koşullarının uygun olması halinde Lato için teklif yapabilir. Ancak ilk olarak, İspanyol sol bekin 11 Aralık’taki Elche maçında sol arka adalesinden yaşadığı sakatlık hakkında bilgi alınacağı kaydedildi. Valencia altyapısından yetişen Toni Lato daha önce PSV ve Osasuna’da kiralık olarak görev yapmıştı.