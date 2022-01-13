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Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal sonrası Vedat Muriqi hamlesi!

#Fenerbahçe#Transfer#Vedat Muriqi

Fenerbahçe'de teknik adam konusu şimdilik kapandı. Artık transfer için kollar sıvandı. Öncelik bu sezon takıma katkı sağlayacak isimlerle anlaşmak. Bu yolda ilk adım Vedat Muriç’in kiralanmasıyla atılacak.

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Fenerbahçe , en azından sezon sonuna kadar teknik direktör sorununu çözmüş oldu. Yeni sezon için göreve gelecek teknik adam belli olduktan sonra kadro yapılanmasının planlaması için çalışmalar yapılacak.

Fanatik'in haberine göre; ara transfer dönemindeki öncelik ise takıma hemen katkı verecek isimleri kadroya katmak. Bunun için kira lama yöntemine yönelecek olan yönetimin bir numaralı hedef i Vedat Muriç. Fenerbahçe’n in bu sezonki en önemli sıkıntısı, gol yollarında yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Kosovalı oyuncuyu 6 aylığına kiralayarak bu sorunu çözmek istiyor. Muriç ile her konuda anlaşma sağlandı. Ancak Lazio’nun, başarılı oy uncunun yerini dolduracak transferi bir türlü yapmaması nedeniyle bekleyiş devam ediyor.

Bonservisi alınabilir

Yönetim, Vedat Muriç’i ki ralık olarak kadroya katarken sözleşmeye satın alma opsiyonu de eklemeyi planlıyor. Bu sayede, önümüzdeki sezon takımı devralacak ol an teknik adamın talebi doğrultusunda Muriç kalıcı olarak kadroya katılabilecek. Fenerbahçe eğer transfer dönemi bitmeden yeni hocayı belirlerse, kadroya önümüzdeki sezonun yapılanmasına yönelik takviyeler de yapmak için adımlar atacak.

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#Fenerbahçe#Transfer#Vedat Muriqi

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