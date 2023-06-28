Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal için geri sayım! Yardımcıları belli oldu iddiası...

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Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, takımın başına İsmail Kartal'ın geçmesi bekleniyor. 62 yaşındaki teknik direktör, aynı zamanda Fenerbahçe'de bir rekorun da sahibi konumunda bulunuyor.

BU KEZ ÇOK FARKLI OLACAK

İsmail Kartal’ın, yarın Hac görevinden döndükten sonra yönetimle yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Sarı-Lacivertliler’de 3. Kartal dönemi başlayacak Tecrübeli teknik adam için işler bu kez çok farklı olacak.

İsmail Kartal, önceki 2 döneminde de hiç transfer yapamamıştı. Bu kez istediği takviyeler gerçekleşecek. Başarılı hoca ayrıca kendi ekibini kurma konusunda da ciddi anlamda söz sahibi olacak.

REKOR KIRDI!

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ligde toplam 52 maça çıktı, 115 puan topladı. Kartal, 2.21 puan ortalamasıyla en az 15 maça çıkan yerli teknik adamlar arasında kulüp tarihinin en iyi istatistiğini yakaladı.

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EGEMEN VE SELÇUK ŞAHİN'İ İSTİYOR

62 yaşındaki teknik adamın, yarın Hac görevinden dönüp yönetim ile yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe’deki 3. döneminin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu kez işler çok daha farklı olacak. İlk iki döneminde bir transfer bile yaptıramayan Kartal’ın takviye talepleri büyük ölçüde yerine getirilecek.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının bu konuyla ilgili olarak yönetime bir rapor sunacağı kaydedildi. Yönetim ayrıca İsmail Kartal’ın kendi ekibini kurmasına da yeşil ışık yakacak. Ali Koç, teknik direktör seçimi konusunda ‘camiayı iyi bilen’ vurgusunu yapmıştı.

Kartal da bu konunun üzerinde durarak, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile SELÇUK ŞAHİN’i ekibine dahil etmek istiyor. Deneyimli hocanın ilk basın toplantısında ise taraftara seslenerek, daha önce olduğu gibi yine kendisine ve oyunculara destek vermelerini talep edeceği öğrenildi.