×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de İsmail Kartal için geri sayım! Yardımcıları belli oldu iddiası...

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Selçuk Şahin
Son Dakika: Fenerbahçede İsmail Kartal için geri sayım Yardımcıları belli oldu iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 10:20

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olması beklenen İsmail Kartal için geri sayım başladı. Resmi açıklamanın kısa bir süre içinde gelmesi beklenen Kartal'ın yardımcıları da belli oldu.

Haberin Devamı

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, takımın başına İsmail Kartal'ın geçmesi bekleniyor. 62 yaşındaki teknik direktör, aynı zamanda Fenerbahçe'de bir rekorun da sahibi konumunda bulunuyor.

BU KEZ ÇOK FARKLI OLACAK

İsmail Kartal’ın, yarın Hac görevinden döndükten sonra yönetimle yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü olarak açıklanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Böylece Sarı-Lacivertliler’de 3. Kartal dönemi başlayacak Tecrübeli teknik adam için işler bu kez çok farklı olacak.

İsmail Kartal, önceki 2 döneminde de hiç transfer yapamamıştı. Bu kez istediği takviyeler gerçekleşecek. Başarılı hoca ayrıca kendi ekibini kurma konusunda da ciddi anlamda söz sahibi olacak.

REKOR KIRDI!

İsmail Kartal, Fenerbahçe ile ligde toplam 52 maça çıktı, 115 puan topladı. Kartal, 2.21 puan ortalamasıyla en az 15 maça çıkan yerli teknik adamlar arasında kulüp tarihinin en iyi istatistiğini yakaladı.

Haberin Devamı

EGEMEN VE SELÇUK ŞAHİN'İ İSTİYOR

62 yaşındaki teknik adamın, yarın Hac görevinden dönüp yönetim ile yapacağı görüşmenin ardından Fenerbahçe’deki 3. döneminin başlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak bu kez işler çok daha farklı olacak. İlk iki döneminde bir transfer bile yaptıramayan Kartal’ın takviye talepleri büyük ölçüde yerine getirilecek.

Fanatik'in haberine göre; tecrübeli çalıştırıcının bu konuyla ilgili olarak yönetime bir rapor sunacağı kaydedildi. Yönetim ayrıca İsmail Kartal’ın kendi ekibini kurmasına da yeşil ışık yakacak. Ali Koç, teknik direktör seçimi konusunda ‘camiayı iyi bilen’ vurgusunu yapmıştı.

Kartal da bu konunun üzerinde durarak, yıllarca Fenerbahçe forması giyen ve şampiyonluklar yaşayan Egemen Korkmaz ile SELÇUK ŞAHİN’i ekibine dahil etmek istiyor. Deneyimli hocanın ilk basın toplantısında ise taraftara seslenerek, daha önce olduğu gibi yine kendisine ve oyunculara destek vermelerini talep edeceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Selçuk Şahin

BAKMADAN GEÇME!

Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım Güney Korede yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

#Güney Kore
Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı

Kayıp denizaltı Titan, yeni bir trendi tartışmaya açtı... Milyarderler neden oradaydı?

#Titanik
BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | İş görüşmesinde yalan söyledim, yakalanır mıyım?

#İş Görüşmesi