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Son Dakika: Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci sevinci! Bugün...

#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Futbol
Son Dakika: Fenerbahçede İrfan Can Kahveci sevinci Bugün...

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Olympiacos maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı.

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Temsilcimiz Fenerbahçe, 30 Eylül Perşembe günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Yunanistan temsilcisi Olympiacos ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçının hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Atakaş Hatayspor maçına ilk 11’de başlayan oyuncular günü rejenerasyon çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise saat 11.00'da ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan idmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamladı.

İRFAN CAN KAHVECİ SAHA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

İrfan Can Kahveci takımdan ayrı saha çalışmalarına başladı. Nazım Sangare ve Jose Sosa da takımdan ayrı gerçekleştirdikleri saha çalışmalarını sürdürdü.

Sarı lacivertli takım, Olympiacos maçı hazırlıklarını 29 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Futbol