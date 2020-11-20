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GeriVoleybol Son Dakika | Fenerbahçe'de iki oyuncu koronavirüs izolasyonuna alındı! Uçakta pozitif vaka çıkınca...
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Voleybol
AA
Haber Giriş: 20.11.2020 - 13:02 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de iki oyuncu koronavirüs izolasyonuna alındı! Uçakta pozitif vaka çıkınca...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de iki oyuncu koronavirüs izolasyonuna alındı! Uçakta pozitif vaka çıkınca...
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Fenerbahçe Kulübü, Arhavi Voleybol deplasmanına giderken uçakta sarı-lacivertli oyunculara yakın oturan bir yolcuda pozitif vaka bildirilmesi üzerine iki oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Hasan Sıkar ve Caner Pekşen de herhangi bir semptoma rastlanmamasına rağmen tüm takımın PCR testine girdiği ve sonuçların negatif çıktığı bildirildi.

Son Dakika | Fenerbahçede iki oyuncu koronavirüs izolasyonuna alındı Uçakta pozitif vaka çıkınca...

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