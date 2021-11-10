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Son Dakika: Fenerbahçe'de gündem yeniden Lucien Favre

#Fenerbahçe#Lucien Favre#Vitor Pereira
Son Dakika: Fenerbahçede gündem yeniden Lucien Favre

Vitor Pereira ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe yönetimi, rotayı yeniden Lucien Favre'ye çevirdi. Başkan Ali Koç’un dünyaca ünlü çalıştırıcı için tüm şartları zorlamaya kararlı olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı aldıktan sonra teknik adam arayışına başlamıştı. Listenin ilk sırasında Lucien Favre’nin ismi vardı. Ancak yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Fenerbahçe , takımın başına Vitor Pereira’yı getirirken, Favre ise halen kendisine kulüp bulamadı. İsviçreli teknik adamın adı son olarak Newcastle ile anılsa da İngiliz ekibi de tercihini Eddie Howe’den yana kullandı.

Fanatik'in haberine göre; Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli Yönetim, rotayı yeniden 64 yaşındaki çalıştırıcıya çevirdi. Kredisini tüketme noktasına gelen yönetim, yeni hocanın ‘tartışılmayacak’ bir isim olmasını istiyor. Favre’nin kariyeri ve boşta olması, kendisini bir kez daha bir numaralı öncelik haline getirdi.

Sadece bir kez

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Fenerbahçe ile Lucien Favre arasında yeniden temas kurulması bekleniyor. Başkan Ali Koç’un dünyaca ünlü çalıştırıcı için tüm şartları zorlamaya kararlı olduğu belirtildi. 64 yaşındaki çalıştırıcı son olarak Borussia Dortmund’da görev yapmış, 13 Aralık 2020’de buradan ayrılmıştı. Favre, yaklaşık 1 senedir takım çalıştırmıyor. Başarılı hoca, üst düzey teknik adamlık kariyerinde daha önce sadece bir kez sezon ortasında takım devraldı. Favre, 2010-11 sezonunda 14 Şubat’ta Mönchengladbach’ın başına geçti.

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#Fenerbahçe#Lucien Favre#Vitor Pereira

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