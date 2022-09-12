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Son Dakika: Fenerbahçe'de gündem Bruma! 4 milyon Euro'luk madde iddiası...

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#Fenerbahçe#Bruma#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçede gündem Bruma 4 milyon Euroluk madde iddiası...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 08:44

Sezon başında gerçekleşen ilk transferlerden biri olan Bruma'ya lisans çıkarılmaması gündem olmuştu. Yıllık 1.4 milyon Euro kazanan Portekizli oyuncunun bonservisi sözleşmesindeki şart nedeniyle sezon sonunda 4 milyon Euro'ya alınacak. Bruma hamlesi Fenerbahçe tarihine bir garip transfer olarak geçti.

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Jorge Jesus’un takımın başına geçmesinin ardından yapılan ilk transferlerden biri Bruma oldu. Bir dönem Galatasaray forması giyen, son yıllarda kariyeri düşüşe geçen Portekizli oyuncunun kadroya katılması, bazı taraftarların ve otoritelerin tepkisini çekmişti.

Jesus’un isteğiyle transfer edilen Bruma, Portekizli hoca tarafından önce UEFA listesinin dışında bırakılda, ardından da TFF’ye bildirilen kadroda yer almadı.

Fanatik'in haberine göre; Fenerbahçe, sezonun ilk yarısında oynatmayacağı Portekizli kanat oyuncusunun bonservisini, sezon sonunda zorunlu olarak 4 milyon Euro’ya satın alacak.

Bruma’nın 1.4 milyon Euro’luk maaşı da ödenecek. Üstelik kiralama ücreti olarak da PSV’ye 1 milyon Euro verildiği iddia edildi.

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#Fenerbahçe#Bruma#Transfer

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