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Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Gustavo Henrique

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#Fenerbahçe#Gustavo Henrique#Jorge Jesus
Fenerbahçenin yükselen yıldızı Gustavo Henrique
Süleyman Arat
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2022 07:00

Her maç daha iyi oynayan Brezilyalı stoper, özellikle duran top organizasyonlarının kilit ismi oldu. İlk geldiği günlerde uyum sorunu nedeniyle bekleneni veremeyen Gustavo Henrique, Dinamo Kiev maçında sezonun en iyi futbolunu sergiledi. Savunmada kusursuza yakın oynayan sambacı, 1 gol, 1 de asist üreterek, takımına hücumda da büyük katkı yaptı.

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Beş gün içinde oynadığı Kayserispor ve Dinamo Kiev maçlarını kazanarak Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe’de bu iki karşılaşmanın en başarılı isimlerinden biri Gustavo Henrique oldu. Özellikle Dinamo Kiev karşısındaki futboluyla yıldızlaşan Brezilyalı stoper, iyi bir savunmacı olmasının yanı sıra, hücumda da çok etkili olduğunu gösterdi. 90 dakika boyunca 63 kez topla buluşup, yüzde 88 isabetle 51 pas yapan Gustavo, girdiği 9 ikili mücadelenin 6’sını kazandı.

HAFTANIN 11’İNE GİRDİ 

Maç sırasında sık sık hücuma da çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 8 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken, 4 şut atıp, 1 de asist yaptı. Fenerbahçe’ye geldiğinden bu yana en iyi maçını oynayan Gustavo, UEFA tarafından Avrupa Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi.

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UYUM SORUNU BİTMEK ÜZERE

Hem defansta hem hücumda duran top organizasyonlarının kilit ismi haline gelen Gustavo, yükselen performansının sırrını şöyle açıkladı: “Yeni bir takıma geldiğinizde uyum sağlamak için zaman gerekiyor. Türkiye’de futbol Brezilya’ya göre biraz farklı. Benim de uyum sürecim devam ediyor. Eksik yönlerimi geliştirerek yoluma devam edeceğim.”

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#Fenerbahçe#Gustavo Henrique#Jorge Jesus

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