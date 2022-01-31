Son Dakika: Fenerbahçe'de Ghislain Konan gelişmesi! Menajerinin talebi transferi zora soktu...

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ghislain Konan'ın transferi zora girdi.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Ghislain Konan'ın kulübüyle 1.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı ancak oyuncunun menajeri, 26 yaşındaki futbolcu 4 ay sonra serbest kalacağı için 1 milyon Euro'nun üzerinde imza parası istiyor.

Ghislain Konan'ın Fenerbahçe'ye gelmek istemesine ve kulüpler arasında anlaşma sağlanmasına rağmen transfer menajere takıldı. Konan'ın menajerinin geri adım atmadığı kaydedildi.

Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü belirtildi.