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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2020 - 21:37,Son Güncelleme:/

Son Dakika | Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Ankaragücü maçında yok

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku! Ankaragücü maçında yok

Fenerbahçe'de sağ üst arka adalesinden sakatlanan Garry Rodrigues'in, Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyeceği belirtildi.

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues şoku yaşanıyor. Yıldız oyuncu, arka üst adalesindeki sakatlık nedeniyle Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca Rodrigues'in, Ankaragücü maçı ile birlikte Galatasaray ve Antalyaspor maçlarında saha yer almaması bekleniyor.

A.GÜCÜ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda gruplar halinde yapılan maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve Ankara'ya gidecek.

Son Dakika | Fenerbahçede Garry Rodrigues şoku Ankaragücü maçında yok

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