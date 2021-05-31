Son Dakika: Fenerbahçe'de flaş Lucas Biglia gelişmesi! Transfere şartlı izin...

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ün tecrübeli orta sahası Lucas Biglia ile anlaştı. Transferin gerçekleşmesi iki kulüp arasındaki pazarlıklara kaldı.

Karagümrük'ün ise Biglia'yı, yerini dolduracak oyuncu bulmadan göndermek istemediği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından gözler, kırmızı-siyahlıların yapacakları transfer hamlesine çevrildi.

Kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi olan 35 yaşındaki Arjantinli, geçtiğimiz sezon ligde 35 maça çıkarken 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.