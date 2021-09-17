Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'ndan sakatlık açıklaması! 'Alt adalemde...'

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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, Frankfurt ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın sonrasında açıklamada bulundu.

1 puanın kötü olmadığını kaydeden Ferdi, "Fenerbahçe taraftarlarına teşekkürler. Gerçekten bugün harikalardı. Nereye gidersek gidelim bizi mükemmel destekliyorlar. Bugün maalesef 3 puanı alamadık, elimizdeydi ama gerçekleştiremedik. Deplasmanda 1 puan ile başlangıç bence kötü değil." dedi.

Önemli bir sakatlığı olmadığını vurgulayan genç oyuncu, "Sakatlığım için endişe edilecek bir durum yok, alt adalemde ağrı hissettim, sonraki maçta sahada olacağım." ifadelerini kullandı.

MEYER: GRUPTA LİDER OLMAK İSTİYORUZ

Çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Max Meyer ise, "Zor bir maçtı. Takım olarak çok iyi oynadık. Maalesef son dakikalarda attığımız gol sayılmadı. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Pazar günü ligde oynayacağımız maçta kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Grupta kendilerini zorlamaları gerektiğini kaydeden Alman oyuncu, "Bana göre zor bir gruptayız. Her takım gerçekten kaliteli. İyi rakipler var grubumuzda. İçeride ve dışarıda Fenerbahçeliler her maç bizimle. Sonraki maçımız da zor olacak ama biz kazanmak ve grup lideri olmak istiyoruz." dedi.