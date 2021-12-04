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Son Dakika: Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kararı! 5'er yıllık sözleşme...

#Fenerbahçe#Berke Özer#Ferdi Kadıoğlu
Son Dakika: Fenerbahçede Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer kararı 5er yıllık sözleşme...

Fenerbahçe yönetimi, genç futbolcuları için harekete geçti. Milli Takım forması giymesi beklenen Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer ile uzun vadeli planlar yapan sarı-lacivertliler, ocak ayı gelmeden iki oyuncuya da 5’er yıllık sözleşmeyi imzalatmayı hedefliyor

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Fenerbahçe'de sezon sonu için çalışmalar başladı. Sarı-lacivertliler, sözleşmeleri bitecek olan iki genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer için teklif hazırlıyor.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetiminin hedefi ocak ayı gelmeden bu iki isme 5'er yıllık yeni sözleşmeyi imzalatmak Sarı-lacivertli idareciler, Ferdi'nin A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapmasından memnun. Bu sayede 22 yaşındaki Ferdi, Türk statüsünde oynamaya devam edecek. Yönetimin, bu tercihi de göz önünde bulundurarak bir teklif yapacağı gelen bilgiler arasında.

G.SARAY DERBİSİNDE KENDİSİNİ İSPAT ETTİ
Kaleci Berke Özer ise başta Galatasaray derbisi olmak üzere kendisini ispat ettiği için sınıfı geçti. Sarılacivertli yönetim, 21 yaşındaki file bekçisiyle uzun vadeli çalışmayı hedefliyor. Berke de çocukluk hayali olan Fenerbahçe'de futbolu bırakarak aynı Volkan Demirel gibi tarihe geçmek istiyor.

İRFAN YOKSA MESUT VAR

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Fenerbahçe'de Süper Lig'de yarın oynanacak Çaykur Rizespor karşılaşmasının planı belli oldu. Sarı-lacivertliler, cezaları bulunan Filip Novak ve İrfan Can Kahveci'den yoksun olarak maça çıkacak. Tisserand ve Mert Hakan ise cezadan dönecek. Valencia'nın bu maçta 90 dakika oynaması beklenmiyor. İrfan'ın yokluğunda takımı Mesut Özil yönetecek. Sol bekte ise Szalai görev alacak. Orta alanda Mert Hakan'ın partneri için üç aday var: Crespo, Sosa ve Gustavo.

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#Fenerbahçe#Berke Özer#Ferdi Kadıoğlu

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