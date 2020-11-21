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Haber Giriş: 21.11.2020 - 18:20 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan rotasyon açıklaması ve takıma mesaj!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan rotasyon açıklaması ve takıma mesaj!
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Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut maçı değerlendirdi.

Erol Bulut'un maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Maçı kazanmak istiyorduk. Milli maçlardan sonra lige dönüş zor oluyor. Tam performansla sahada olamıyorlar futbolcular. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık aslında ama güzel bir şey oldu pozisyonları değerlendirdik. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Rakibe de bir kaç pozisyon verdik. Çok da olmasa da rakip özellikle ikinci yarı baskı kurdu. Bunları geliştirmemiz lazım. Çalışmamıza devam edeceğiz.

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25 futbolcumuz var. Hepsi hazır olmalı. Ne zaman şans gelirse en iyi değerlendirmeleri gerekir. Gelecek hafta başka birileri oynayabilir. Herkesi en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu sezon sonuna kadar devam edecek. Sakatlıklar olacak, cezalar olacak. Bugün 7 oyuncumuz eksikti. Burada olan arkadaşlarımız en iyi şekilde oynadı. Hepsine teşekkür ediyorum.

Son Dakika | Fenerbahçede Erol Buluttan rotasyon açıklaması ve takıma mesaj

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