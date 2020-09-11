Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan Rizespor maçı sonrası itiraf: 'Zor geçecek'

Süper Lig'de yeni sezonun açılışında Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Erol Bulut'un sözleri;

Maçta önce zor bir deplasman olduğunu söyledim. Rize'de büyük takımlar sıkıntı yaşayabiliyor. İyi bir takım kurmuş Rize, tebrik ediyorum. Önemli olan galibiyetle başlamaktı, bunu başardığımız için futbolcuları tebrik ediyorum.

'GOL ATAMADIĞINIZ ZAMAN...'

Rakip 1-0 öne geçti, gol atamadığınız zaman gol yiyorsunuz zaten, öyle güzel bir laf vardır. Öyle gözüküyor ki lig bu sene çok zor geçecek

'BAMBAŞKA BİR F.BAHÇE OLACAK'

Tam tekmil olduğumuzda bambaşka bir Fenerbahçe olacak, ondan emin olun.

'TRANSFERLERİN HEPSİNİ DEĞERLENDİREMEDİK'

Kanatlardan rakibe çok fazla pozisyon vermedik. İlk yarıda defansın arkasına atılan bir top var, sonra kornerden gelen bir top var. Rakibin 2-3 pozisyonu var, zaten birini de değerlendirdiler. Transferlerin hepsini ilk 11'de değerlendiremedik

Sosa'nın 45 dakika oynama şansı yoktu, o yüzden 15 dakika kala oyuna aldık. Valencia iyiye gidiyor. Önümüzdeki haftalarda bunlar gelişecek.

'YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM'

Penaltı pozisyonunda Enner kafa topuna çıktı, defans oyuncusu dirseğiyle yüzüne temas ediyor, ceza alanında olunca penaltı oluyor, kural böyle. İlk yarıda bir penaltı daha vardı, elle temas, onu vermedi hakem. Ben yanlış olduğunu düşünmüyorum