Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan fikstür isyanı! Ozan Tufan ve Caner Erkin...

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı için Erol Bulut, ilk 11 kararını verirken Ozan Tufan ve Caner Erkin bu sezon ilk kez 11'in dışında kaldı.

Sarı lacivertli takımın golcü ismi Samatta da Ankara'da yedek kulübesinde kendisine yer buldu.

Novak ve Papiss Cisse ise bu sezon Fenerbahçe formasıyla ilk kez bir maça ilk 11'de başlamış oldu.

EROL BULUT'UN FİKSTÜR ELEŞTİRİSİ!

Maç öncesi Erol Bulut açıklamalarda bulunurken ''Milli maçtan önce son maçı iyi sonuçlandıramadık. Mağlup olduk. 2 hafta geçti. İyi başlamak istiyoruz. Çocuklar Perşembe akşamı geldiler, bugün de maça geldiler. Bunun planlanması doğru yapılırsa herkes daha mutlu olacak.'' dedi.

OZAN TUFAN KARARI: KORUMAMIZ LAZIM

Ozan Tufan'ın yedek olması hakkında da konuşan Bulut, ''7 oyuncumuz bizimle yok. Ozan Tufan milli maçlar, lig maçları yeterince 3 günde bir maç oynadı. Ozan'ı korumamız lazım. Kupa maçı var ardından da Beşiktaş maçı var. Hepsini göz önünde bulundurarak hareket etmeye çalışıyoruz.'' sözlerini kullandı.

Bulut, Caner Erkin ise ''Caner, hep iyi performans gösterdi ve 2 milli maç oynadı. Perşembe geldi, 1.5 gün sonra çıkmak zorunda kalabilirdi. Diğer futbolcular dakika alacak. Onlar da hazır olacak.'' şeklinde konuştu.

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