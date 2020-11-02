Son Dakika | Fenerbahçe'de Erol Bulut dikkat çeken taktiği açıkladı! 'Evet çalıştık...'

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un açıklamaları şu şekilde:

"Bu galibiyetimizi 2 yıl önce vefat eden Koray Şener kardeşimize armağan ediyoruz. Kazanmak istediğimiz maç biraz zora girdi. 11 tane net gol pozisyonumuz var. Rakip 11 kişi oynarken de pozisyonlar vardı. İkinci yarı yine pozisyonlar bulduk. Rakip bir kez kalemize geldi ve bir anlık konsantrasyon eksikliğinden kaynaklı golü yedik. Sonrasında rakip savunma duvarı kurdu. Biz de pozisyonlara girdik. Bazen konsantrasyon eksikliği oluyor pozisyonlarda. Çok sayıda orta yaptık, direkten gelen toplarımız var. Galibiyet için elimizden geleni yaptık. Daha iyi olacağız."

TAÇ TAKTİĞİ ÇALIŞIYOR MUSUNUZ?

"Taçtan pozisyonlarımız vardı bugün. İki tane net pozisyona girdik. Çalışılmış pozisyonlar bunlar. İnşallah daha iyi olacağız."

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