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Son Dakika: Fenerbahçe'de Erol Bilecik'ten derbi temennisi! "Beyaz bir sayfa açılsın..."

#Fenerbahçe#Erol Bilecik#Galatasaray
Son Dakika: Fenerbahçede Erol Bilecikten derbi temennisi Beyaz bir sayfa açılsın...

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, FB TV'de Galatasaray derbisi öncesinde değerlendirmelerde bulunuyor.

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Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, kulüp televizyonunda Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulunuyor.

Erol Bilecik'in FB TV'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Bu maç tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Yürekler bir anlamda gerçekten dalgalanmış olacak. Heyecanımız hakikaten büyük. Artık geri sayım başladı. Saatleri sayabilecek durumdayız.

Samandıra'da moral ve motivasyon son derece yüksek. Derbiye hazır bir atmosfer var. Mert Hakan, Mesut ve Berke'nin paylaştığı duygu düşünceler var. Tüm Samandıra derbiye hazır diyebilirim. Elbette ellerinden gelenin fazlasını da yapacaklar. Futbolda da şans faktörü var, umarım bizim yanımızda olur. O zaman daha kolay olur.

Sadece ligimizin en kıymetli maçı değil. Avrupa'nın en önemli derbilerinden biri oynanacak. Pazar günü teknik adamlar, takımlar kadar sorumluluk maçı yönetecek hakemlerdir. Bu konuda bir tane talebimiz var. Hakemler tarafsız olmak zorunda. Hiçbir atmosferden, baskıdan, tribünlerin etkisinde kalmadan yönetimin yapılması gerekilir. Sahada yalnızca futbolun oynandığı, sahadaki pozisyonların gündemde olduğu bir maç olsun. Bunun takipçisi olacağız. Objektif, adil ve tarafsız bir şekilde maçın yönetilmesi gerekir. Adalet çok daha önemli.

Derbinin sonucu, kaderini belirleyen faktör artık hakem olmasın. Bu derbiyle birlikte beyaz bir sayfa açılsın. Tek beklentimiz ve odağımız bu. Diğer konularda hazırız. Artık sahanın yıldızının hakemler değil takımlar olması gerekir.

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Nereye bakarsanız oraya gidersiniz. Biz de şampiyonluğa bakıyoruz. Buna odaklanmış durumdayız. Bizim derbi tek hedefimiz galibiyet almak. Yönetim olarak tüm kadro stadyumda olacağız. Pazar akşamı oradan 3 puanla dönmeyi temenni ediyorum.

Maç bitiminde sadece takımları ve başarımızı konuşmalıyız. Hakemleri konuşmamalıyız. Tamamen objektif ve adaletli olmalılar. Atmosfer ve baskıdan etkilenmeliler.

 

 

 

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#Fenerbahçe#Erol Bilecik#Galatasaray

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