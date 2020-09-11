Son Dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia penaltı pozisyonunu anlattı

Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

Penaltı pozisyonda rakip oyuncunun bana müdahalesi oldu ve topa hareket edemedim. Kendi adıma ve takım adına galibiyetten dolayı çok mutluyum. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da ilk maçlar çok önemli. Galibiyetle başlamak ileride bizim için çok önemli olacak.

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