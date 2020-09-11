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GeriFutbol Son Dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia penaltı pozisyonunu anlattı
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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2020 - 22:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia penaltı pozisyonunu anlattı

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Enner Valencia penaltı pozisyonunu anlattı
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Süper Lig'in ilk haftasında Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de yeni transferlerden Enner Valencia galibiyeti değerlendirdi.

Valencia'nın açıklamaları şu şekilde:

Penaltı pozisyonda rakip oyuncunun bana müdahalesi oldu ve topa hareket edemedim. Kendi adıma ve takım adına galibiyetten dolayı çok mutluyum. Dünyanın her yerinde olduğu gibi burada da ilk maçlar çok önemli. Galibiyetle başlamak ileride bizim için çok önemli olacak.

Son Dakika | Fenerbahçede Enner Valencia penaltı pozisyonunu anlattı

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