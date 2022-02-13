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Son dakika: Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun ameliyat oldu

#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Ameliyat
Son dakika: Fenerbahçede elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun ameliyat oldu

Fenerbahçe, Giresunspor maçında elmacık kemiğinde çökme kırığı oluşan Serdar Dursun'un ameliyat olduğunu açıkladı. Serdar Dursun'u takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Futbolcumuz Serdar Dursun, GZT Giresunspor müsabakasında aldığı darbe sonrası sağ taraf Zygoma (elmacık kemiği) kemiğinde deplase çökme kırığı oluşması nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde ameliyat oldu. Oyuncumuz Serdar Dursun’u takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Başarılı geçen operasyon sonrası futbolcumuz, öğle saatlerinde taburcu oldu.
 
Serdar Dursun’a bir kez daha geçmiş olsun diyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşup, sahalara dönmesini diliyoruz.

Son dakika: Fenerbahçede elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun ameliyat oldu

Son dakika: Fenerbahçede elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun ameliyat oldu

Son dakika: Fenerbahçede elmacık kemiği kırılan Serdar Dursun ameliyat oldu

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#Fenerbahçe#Serdar Dursun#Ameliyat

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