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GeriFutbol Son dakika | Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, çalışmalara başladı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.11.2020 - 10:32 | Son Güncelleme:

Son dakika | Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, çalışmalara başladı!

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Son dakika | Fenerbahçe'de elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, çalışmalara başladı!
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Fenerbahçe Futbol Takımı'nda elmacık kemiğindeki kırık nedeniyle operasyon geçiren kaleci Harun Tekin, salonda çalışmalara başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık karşılaşmasında yüzüne aldığı darbe sonucu elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen 31 yaşındaki file bekçisinin salonda çalışmalara başladığı belirtildi.

Fenerbahçeli Harun Tekin'in elmacık kemiği kırıldıFenerbahçe ile Fatih Karagümrük arasında oynanan maçta Harun Tekin sakatlandı. Jimmy Durmaz'la çarpışan Harun Tekin, sedyeyle kenara geldi. Harun Tekin’in sağ elmacık kemiği kırıldığı ve ameliyat için ambulansla hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
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Harun Tekin'in 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren takımla antrenmanlara çıkabileceği aktarıldı.

 

Son dakika | Fenerbahçede elmacık kemiği kırılan kaleci Harun Tekin, çalışmalara başladı

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