Son Dakika: Fenerbahçe'de Diego Rossi fark yarattı! Topu her ayağına aldığında...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladıOmicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı#Koronavirüs
Trafik sigortasında yeni dönem Vefat, sakatlık, değer kaybı tazminatına kadar her şey...Trafik sigortasında yeni dönem! Vefat, sakatlık, değer kaybı tazminatına kadar her şey...#Trafik Sigortası
Herkes Serdar ve Szalayi konuşurken Mesut ve Sosa iddiası Bu sezon ilk kez...Herkes Serdar ve Szala'yi konuşurken Mesut ve Sosa iddiası! "Bu sezon ilk kez..."#Fenerbahçe
Evleri gelin beraber yapalım Emlak Konuttan yeni hamleEvleri gelin beraber yapalım! Emlak Konut'tan yeni hamle#Emlak Konut
E ama Erdoğan haksız mı biraderE ama Erdoğan haksız mı birader?#Erdoğan
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
Faaliyetleri askıya alındı Kripto para borsasına şokFaaliyetleri askıya alındı! Kripto para borsasına şok#Bitget
Otomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuzOtomobilinizdeki gizli özellikleri biliyor musunuz? #Otomobil
Fed, enflasyon, Omicron... Altın fiyatlarında neler oluyorFed, enflasyon, Omicron... Altın fiyatlarında neler oluyor?#Altın
Rus basını yazdı... Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sıradaRus basını yazdı... Bir ülke daha Bayraktar TB2 için sırada!#Irak
Geceye damga vurdu Fenerbahçenin attığı golde Vitor Pereira...Geceye damga vurdu! Fenerbahçe'nin attığı golde Vitor Pereira...#Fenerbahçe
Bu gurur hepimizin Ünlü isimlerin ödül heyecanı...'Bu gurur hepimizin' Ünlü isimlerin ödül heyecanı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri
47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreninde şıklık yarışı...47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde şıklık yarışı...#47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni
500 bin Euro yüzünden boşanamıyorlar500 bin Euro yüzünden boşanamıyorlar!#Danilo Zanna
Yok böyle yarış Verstappene gece yarısı yeni ceza...Yok böyle yarış! Verstappen'e gece yarısı yeni ceza...#Formula 1
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Son Dakika: Fenerbahçe'de Diego Rossi fark yarattı! Topu her ayağına aldığında...

#Fenerbahçe#Diego Rossi#Çaykur Rizespor
Son Dakika: Fenerbahçede Diego Rossi fark yarattı Topu her ayağına aldığında...

Çaykur Rizespor karşısında ilk golde Berisha’ya çok güzel bir pas veren Rossi, 5 asistle Fenerbahçe’nin ligdeki en başarılı ismi konumunda. İkinci yarıda attığı gol ise ofsayta takılan Uruguaylı yıldız, sergilediği futbolla tam not aldı.

Haberin Devamı

En son Galatasaray derbisinde Crespo’ya asist yapan Diego Rossi, İrfan Can’ın yokluğunda 11’de forma giydi. Uruguaylı futbolcu, hücum hattında çok hareketliydi. Rossi, henüz 13. dakikada sağ taraftan çok hızlı bir dripling yaptı ve ceza sahasına müthiş pas yolladı. Berisha da kafayla golü attı.

Fanatik'in haberine göre; topu her ayağına aldığında Rizespor savunmasını zorlayan Rossi, 71. dakikadaağları da havalandırdı. Fakat, VAR’a takıldı. Ofsayt gerekçesiyle golü iptal edilen 23 yaşındaki hücumcunun sevinci yarım kaldı.

7 gole katkısı var

Toplamda 5 asiste ulaşan Rossi, bu alanda Fenerbahçe ’nin ligdeki en başarılı ismi. Rossi’nin aynı zamanda 2 de golü bulunuyor. Onu 4’er asistle İrfan Can ve Valencia takip ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fenerbahçe#Diego Rossi#Çaykur Rizespor

BAKMADAN GEÇME!

Omicronu tespit eden doktor olağan dışı semptomu açıkladı

Omicron'u tespit eden doktor 'olağan dışı' semptomu açıkladı

#Koronavirüs
TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

TikTok, Snapchat, YouTube, Instagram... Çocuğunuz sosyal medya kullanıyorsa bunları bilmeniz şart

#SOSYAL MEDYA
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Uğur Şahin haklı çıktı

#Koronavirüs