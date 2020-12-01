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Futbol
Haber Giriş: 01.12.2020 - 12:16 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de derbi sonrası transfer harekatı! Savunmaya 3 aday...

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında Kadıköy'de 4-3'lük skorla yenildi. Sarı-lacivertli takımda en büyük sıkıntının ise savunmada olduğu görüldü. Sportif direktör Emre Belözoğlu, devre arasında takviye yapmak için kolları sıvadı. Belözoğlu'nun listesinde 3 aday var.

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan 7 gollü derbiden 4-3 yenik ayrılan Fenerbahçe'de gündem savunma hattı.

Lemos ve Tisserand'ın Beşiktaş maçındaki hataları sarı-lacivertli ekipte büyük endişeye neden oldu.

Sezonu bu futbolcularla tamamlamanın risk olacağını düşünen sportif direktör Emre Belözoğlu, sezon başında da gündeme gelen Leo Duarte (Milan) Colley (Sampdoria) ve Kannemann (Gremio) için scout ekibinden acil rapor istedi.

Belözoğlu ara transferde bu üç isimden birini kadroya katmayı planlıyor. (Fotomaç)

 

Son Dakika | Fenerbahçede derbi sonrası transfer harekatı Savunmaya 3 aday...

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