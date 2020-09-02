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Haber Giriş: 02.09.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin şaşırttı!

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Son Dakika | Fenerbahçe'de Caner Erkin şaşırttı!
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Antalyaspor maçında sahanın yıldızlarından olan Caner Erkin, başarılı performansının yanı sıra sakin görüntüsüyle de dikkat çekti.

Antalyaspor maçında sahanın yıldızlarından Caner Erkin, göz doldurdu.

Tecrübeli oyuncu mücadeleye sol bek olarak başladı, ikinci yarıda Filip Novak’ın oyuna girmesinin ardından sol açığa geçti.

Caner, arkadaşlarına 4 şut pası verirken, 3 de isabetli orta kesti. 31 yaşındaki oyuncu ayrıca sahanın en çok koşanlarından biriydi.

SAKİN GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Caner, başarılı performansının yanı sıra sakin görüntüsüyle de dikkat çekti. (Fanatik)

Son Dakika | Fenerbahçede Caner Erkin şaşırttı

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