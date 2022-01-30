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Son Dakika: Fenerbahçe'de Burak Kapacak'a Süper Lig ekibinden resmi teklif!

#Transfer#Burak Kapacak#Çaykur Rizespor
Son Dakika: Fenerbahçede Burak Kapacaka Süper Lig ekibinden resmi teklif

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olmasına karşın beklediği forma şansını bulamayan Burak Kapacak'a Süper Lig ekibi talip oldu.

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Sezon başında Bursaspor'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye transfer olan ancak istediği forma şansını bulamayan Burak Kapacak'a Süper Lig'den talip çıktı.

Vitor Pereira'nın neredeyse hiç şans vermediği genç futbolcu, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda Afyonspor karşısında çıkmış ve 45 dakika oynamıştı.

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Ligin 2. yarısı ile birlikte daha fazla şans bulmayı hedefleyen genç futbolcuya Süper Lig ekibi resmi teklif yaptı. Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Çaykur Rizespor, Burak Kapacak'a talip oldu ve sezon sonuna kadar kiralamak için resmi girişimlerde bulundu.

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#Transfer#Burak Kapacak#Çaykur Rizespor

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