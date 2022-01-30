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Son Dakika: Fenerbahçe Seferovic transferine noktayı koyuyor! Benfica ayrılmasına onay verince...

#Transfer#Haris Seferovic#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçe Seferovic transferine noktayı koyuyor Benfica ayrılmasına onay verince...

Forvet bölgesine mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Benfica'dan Haris Seferovic transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. İsviçreli golcü, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor...

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Süper Lig'de bir kez daha beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, uzun süredir en büyük problemi olan golcü sorununa artık kalıcı bir çözüm bulmak istiyor. Bu doğrultuda birçok isimle temasa geçen Sarı-Lacivertliler, Tiquinho, Vedat Muriç ve Kaio Jorge’den olumlu dönüş alamamıştı.

Forvet hattı için an itibarıyla 1 numaralı adayın, Benfica'da forma giyen Haris Seferovic olduğu öğrenildi. Portekiz ekibiyle sözleşmesi 2024'te bitecek olan Seferovic, kulübün devre arasında gönderilecekler listesine konulmuştu.

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FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR

Fanatik'in haberine göre; Benfica'da yeteri kadar şans bulamadığı için ayrılmayı kafasına çoktan koyan İsviçreli futbolcunun, Kanarya'dan gelen teklife sıcak baktığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki golcü için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini devreye sokacağı ve bu transferde kesin sonuç almak adına tüm imkanlarını seferber edeceği belirtildi.

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Bu sezon az oynamasına rağmen forma giydiği 12 resmi maçta 5 gol ve 3 asistle oynayan Seferovic, geçen sezon ise sahne aldığı 52 karşılaşmada rakip fileleri 27 kez sallamış, 8 de gol pası vermişti.

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#Transfer#Haris Seferovic#Fenerbahçe

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