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Son Dakika: Fenerbahçe'de Burak Kapacak çıkmazı! Kulüpler anlaşmıştı ama teklifi reddetti...

#Transfer#Burak Kapacak#Fenerbahçe
Son Dakika: Fenerbahçede Burak Kapacak çıkmazı Kulüpler anlaşmıştı ama teklifi reddetti...

Fenerbahçe'de istediği forma şansını bulamayan Burak Kapacak, kulüpler anlaşmasına rağmen Çaykur Rizespor'un teklifini kabul etmedi.

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Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana Süper Lig'de forma şansı bulamayan Burak Kapacak, Çaykur Rizespor'un teklifini reddetti.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Çaykur Rizespor, geçtiğimiz günlerde Burak Kapacak'ı kiralamak için Fenerbahçe'ye resmi teklif yaptı. Fenerbahçe, Burak Kapacak için 'oynama garantisi' verilmesi durumunda transfere onay verecekti son anda yeni bir pürüz çıktı.

Haberde, Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanmasına rağmen Burak Kapacak'ın Karadeniz temsilcisine gitmek istemediği kaydedildi.

SADECE KUPADA 45 DAKİKA OYNADI

Süper Lig'de süre alamayan 22 yaşındaki futbolcu, bu sezon yalnızca Türkiye Kupası’ndaki Afjet Afyonspor maçında 45 dakika forma giyebildi.

Fenerbahçe, Burak Kapacak’ı sezon başında Bursaspor’dan 1 milyon 350 bin euro karşılığında transfer etmişti.

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#Transfer#Burak Kapacak#Fenerbahçe

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