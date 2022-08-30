Son Dakika: Fenerbahçe'de Burak Kapacak çıkmazı! Fransızlar istiyor ama...

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Spor Toto Süper Lig'de 4. hafta tamamlanırken Fenerbahçe dün akşam Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda Yeşil beyazlı ekiple karşılaşan sarı lacivertliler, iki takımında 10 kişi kaldığı maçta sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Bir yandan Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe transferde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Bursaspor 'dan kadrosuna kattığı genç futbolcu Burak Kapacak için transfer gelişmeleri devam ediyor.

BİR KEZ DAHA TALİP OLDULAR

Fransız ekibi Bordeaux'un kapısından dönüp Fenerbahçe'ye imza atan Burak Kapacak istenilen performansı bir türlü gösteremedi. Takımdan ayrılması gündemde olan 22 yaşındaki futbolcuya bir kez daha Fransız ekibi Bordeaux talip oldu.

OLUMLU SONUÇ ÇIKMADI

Fransa'da transfer tahtasının kapanmasına kısa bir süre kalan Fransız ekibi bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Kapacak için görüşmelerde bulunan Fransız temsilcisi, henüz olumlu sonuç alabilmiş değil.

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GÖRÜŞMELER ÇIKMAZA GİRDİ

Fanatik'in Fransız basınından derlediği habere göre; Bordeaux, Fenerbahçe'den Burak Kapacak için temaslarda bulundu. Fakat Sarı-Lacivertliler ile yapılan görüşmelerin çıkmaza girdiği belirtildi.

22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe ile anlaşma zemini bulamayan Bordeaux'nun Dinamo Batumi forması giyen Zuriko Davitashvili'yi kadrosuna katmak üzere olduğu ifade edilmekte.