Son Dakika | Fenerbahçe'de bir futbolcu ve bir idari personel pozitif!

Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcu ve bir idari personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Medipol Başakşehir maçına yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde takımımıza ve personelimize yapılan rutin Kovid-19 testlerinde; bir futbolcu ve bir idari personelimizin sonuçları pozitif olarak gelmiştir." denildi.

Test sonuçları pozitif çıkan isimlerin izolasyon ve tedavi süreçlerine başlandığı kaydedildi.

BAŞAKŞEHİR'DE DE BİR FUTBOLCU POZİTİF

Medipol Başakşehir, Fenerbahçe maçı öncesi dün yapılan korona virüs testlerinde bir futbolcunun sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu.

Turuncu-lacivertli kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bugün yapılan rutin Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir futbolcumuzun sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncumuz izolasyona alınmış olup, Sağlık Bakanlığımız ve Türkiye Futbol Federasyonu protokolleri dahilinde gerekli planlamalar yapılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.