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Haber Giriş: 17.09.2020 - 11:22 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Ukrayna'ya kiralanıyor...

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Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Ukrayna'ya kiralanıyor...
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Fenerbahçe'de Allahyar Sayyadmanesh ile yollar ayrılıyor. Sarı lacivertli ekip, İranlı oyuncuyu 3.5 milyon avro satın alma opsiyonuyla birlikte Zorya Luhansk'a kiralıyor.

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  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
  • Fenerbahçe 2020-2021 sezonu transferleri
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Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanıyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı lacivertli ekip, Allahyar Sayyadmanesh ile yollarını ayırma kararı aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; İranlı genç golcü, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralanacak.

Allahyar Sayyadmanesh'in satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro olarak belirlendi.

 

Son Dakika | Fenerbahçede ayrılık Ukraynaya kiralanıyor...

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