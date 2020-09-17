Son Dakika | Fenerbahçe'de ayrılık! Ukrayna'ya kiralanıyor...

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Transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de bir ayrılık daha yaşanıyor.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı lacivertli ekip, Allahyar Sayyadmanesh ile yollarını ayırma kararı aldı.

A Spor'da yer alan habere göre; İranlı genç golcü, Ukrayna ekibi Zorya Luhansk'a kiralanacak.

Allahyar Sayyadmanesh'in satın alma opsiyonu ise 3.5 milyon euro olarak belirlendi.

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